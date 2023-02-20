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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş'ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 21:01

DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş'ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Hatay'ın Defne ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Derinliği 16.74 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Hatay deprem haberi detayları ve 20 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD tarafından gelen verilere göre, saatler 20.04'ü gösterdiğinde Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16.74 kilometre olarak kaydedilen deprem, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Hatay depremi ve 20 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD DUYURDU: HATAY'DA PEŞ PEŞE İKİ ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 16.74 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay ili Samandağı ilçesinde de bir deprem meydana geldi.

AFAD, Samandağ'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

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DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük:6.4 (Mw)

Yer:Defne (Hatay)

Tarih:2023-02-20

Saat:20:04:28 TSİ

Enlem:36.121 N

Boylam:36.074 E

Derinlik:16.74 km

DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük: 5.8 (Mw)

Yer: Samandağ (Hatay)

Tarih: 2023-02-20

Saat: 20:07:35 TSİ

Enlem: 36.239 N

Boylam: 35.971 E

Derinlik: 7.0 km

DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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