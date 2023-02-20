DEPREM SON DAKİKA! AFAD: Hatay yine deprem ile sarsıldı! Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş’ta da hissedildi! 20 Şubat AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD DUYURDU: HATAY'DA PEŞ PEŞE İKİ ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 16.74 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay ili Samandağı ilçesinde de bir deprem meydana geldi.

AFAD, Samandağ'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.