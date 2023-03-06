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Haberler Yaşam Son dakika Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi
Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 06:05

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İskenderun Körfezi Hatay-Payas açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Hatay deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Hatay depreminin tüm detayları...

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Hatay Payas ilçesi açıklarında saat 23:49'da 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM

Hatay deprem verileri ve son dakika detaylar şöyle;

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son dakika Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi

AFAD VERİLERİ

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? 6 Mart 2023 Hatay deprem haberi
SON DAKİKA