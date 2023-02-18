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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi
Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:05

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı depremler sonucu "az önce deprem mi oldu?" sorusu sıklıkla vatandaşlar tarafından soruluyor. Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik Hatay depremi artçı depremler arasında en büyüğü olarak yer alırken, deprem bölgesinde 6 Şubat'tan beri 4 bin artçı depremin meydana geldiğini dile getiriyor. Bu sebeple "son dakika deprem haberleri" tüm Türkiye genelinde sıklıkla aratılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte 18 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Soruları artan artçı depremler sonrası sıklıkla vatandaşlar tarafından soruluyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden az önce deprem mi oldu sorgusuna cevap alınabilir. İşte 18 Şubat son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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