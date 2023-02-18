SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD 18 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı depremler sonucu "az önce deprem mi oldu?" sorusu sıklıkla vatandaşlar tarafından soruluyor. Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik Hatay depremi artçı depremler arasında en büyüğü olarak yer alırken, deprem bölgesinde 6 Şubat'tan beri 4 bin artçı depremin meydana geldiğini dile getiriyor. Bu sebeple "son dakika deprem haberleri" tüm Türkiye genelinde sıklıkla aratılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte 18 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi