İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı bir konuşması ortaya çıktı. Uzun yıllar önce çekildiği anlaşılan konuşmasında Çıray, laikliğin önemine vurgu yaparak başörtüsü yasağını savunuyor. Çıray, başörtüsünün devlet kurumları, TBMM Genel Kurulu, ilk ve ortaokullarda yasaklanması gerektiğini belirtiyor.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞINI GÖSTEREN KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki konuşmasında Çıray ise şunları söylüyor: "(…) Bizim buradan sonraki laiklikle ilgili hassasiyetimiz şurada başlar. Birincisi kamu erkinin kullandığı her yerde başörtüsü yasağı devam eder devlet kurumlarında. Devlet erkini kullanan herkes bu yasağa uymak zorundadır. Devlet yönetiminde bulunan herkes bu yasağa uymak zorundadır. Devletin kılık kıyafet yönetmeliği vardır buna uyar. Sadece başörtüsü yasağğı açısından söylemiyorum. İkincisi TBMM Genel Kurulu bu vazgeçilmez şartlardan. Üçüncüsü ilk ve orta öğretimde başörtüsü yasağı olmaya devam eder. Çünkü ilk ve orta öğretim sizin çok çok iyi bildiğiniz bir şekilde, çocukların kendini tanımlama, yetişme, öğrenme, özgürce seçme dönemlerini kapsar. Pedagojik olarak hiçbir simge onlara verilemez. Bu başlangıçta onların seçme hakkını kullanmadan kafalarının içinin kısıtlanması demektir. (…)"

"28 ŞUBATÇI MERAL AKŞENER, TAM DA KENDİ KARAKTERİNE UYGUN BİR EKİP KURMUŞ!"

Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından Çıray'ın görüntülerini paylaşarak tepki yorum yaptı. Özalan, "Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, başörtüsü düşmanlığı... 28 Şubatçı Meral Akşener, tam da kendi karakterine uygun bir ekip kurmuş!" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Çıray'a tepkilerde gösterildi.

AKŞENER'İN DE 28 ŞUBAT'A DAİR SÖZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de 28 Şubat kararlarını savunduğu bir demeci sosyal medyada görüntüler eşliğinde gündem olmuştu. 32. Gün programına yıllar önce konuk olan Akşener ile programı sunan Mehmet Ali Birand arasında şu diyalog yaşanmıştı. Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sorularına verdiği cevaplar şöyleydi:

Akşener: Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

Akşener: Evet

Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.

ÖZALAN: "UTANMADAN BİR DE 'DARBECİLERE KAFA TUTAN DEMİR LEYDİ' ROLÜ YAPIYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 32. Gün isimli programdan Akşener'in 28 Şubat kararlarıyla ilgili sorulara verdiği cevapların videosunu paylaşarak Akşener'e tepki göstermişti. Özalan, sosyal medya hesabından "28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden Meral Akşener'in, 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' dediği görüntüler... Utanmadan bir de 'Darbecilere kafa tutan Demir Leydi' rolü yapıyor. Hadi oradan!" ifadelerini kullanmıştı.