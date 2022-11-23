İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın yıllar önce başörtüsü düşmanlığı yaptığı bir konuşması ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan konuşmasında Çıray, başörtüsünün devlet kurumları, TBMM Genel Kurulu, ilk ve ortaokullarda yasaklanması gerektiğini savunuyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından Çıray’ın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Özalan, “Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, başörtüsü düşmanlığı... 28 Şubatçı Meral Akşener, tam da kendi karakterine uygun bir ekip kurmuş!” dedi. Sosyal medyada ise Çıray'a tepki yağdı.