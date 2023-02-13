Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler tarafından büyük çalışma başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından bir can çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı

Kastamonu'dan Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri depremin ardından geçen 163 saatin sonucunda yeni bir mucizenin yaşanmasına vesile oldu. Hatay merkez Akevler Mahallesinde çöken bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi tespit edilmesi üzerine UMKE ekipleri çalışma başlattı.