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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile 'ten soyağacı sorgula! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

nasıl yapılır? Yüz binlerce kişinin büyük bir merakla araştırdığı soyağacı sorgulama konusu hatırlanacağı gibi ilk olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü gündeme geldi. Vatandaşların tüm resmi işlemlerini yapabildiği e-Devlet'e alt üst soy sorgulama seçeneğinin de eklenmesiyle farklı kültürlerden yüz binlerce vatandaş, soyağacı sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaya başladı. Sisteme girişte erken davranan bazı vatandaşlar soyağacı sorgulama işlemlerini yapabildiler. Sisteme yapılan aşırı yüklemeler sonucunda e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası adeta kilitlendi. Vatandaşlar özellikle soyağacı sorgulaması yapmak adına sürekli mobil cihazlarından arama yapmaktalar; soyağacı sorgulama konusundaki tüm son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de... Nüfus ve Vatandaşlık işleri ile alt üst soy sorgulama sayfası ne zaman açılacak? sorusunun cevabı da belli oldu!

Giriş Tarihi: 13.2.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 14:25
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile E Devlet'ten soyağacı sorgula! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm resmi işlerini halledebildiği sistem olan E-Devlet bir devrim yaparak vatandaşın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında alt üst soy sorgulamayı aktif hale getirdi ve bu konu 6 gündür vatandaşın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Devrim gibi uygulam sonucunda yüz binlerce vatandaş arama motoru Google üzerinden araştırmaları yapmaya başladı aşırı yüklenme sonucunda ise E-Devlet alt-üst soygulama uygulaması kilitlendi. E-Devlet soyağacı sorgulama sisteminin ne zaman açılacağı da belli oldu! İşte ayrıntılar...

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile E Devlet'ten soyağacı sorgula! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?
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