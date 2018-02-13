Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile E Devlet'ten soyağacı sorgula! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm resmi işlerini halledebildiği sistem olan E-Devlet bir devrim yaparak vatandaşın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında alt üst soy sorgulamayı aktif hale getirdi ve bu konu 6 gündür vatandaşın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Devrim gibi uygulam sonucunda yüz binlerce vatandaş arama motoru Google üzerinden soyağacı sorgulama araştırmaları yapmaya başladı aşırı yüklenme sonucunda ise E-Devlet alt-üst soygulama uygulaması kilitlendi. E-Devlet soyağacı sorgulama sisteminin ne zaman açılacağı da belli oldu! İşte ayrıntılar...