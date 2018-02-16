Bursa'ya şehit ateşi düştü...

Şehitlerden Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa Yenişehir ilçesi TOKİ konutlarında oturan ailesine acı haberi, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağındaki şehit iki pilottan Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa Yenişehir ilçesi TOKİ konutlarında oturan ailesine acı haberi, Kaymakam Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.



Evli ve 5 yaşında kızı olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal yarın Yenişehir'de Hatuniye Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazını müteakip ilçe kabristanına defnedilecek.

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