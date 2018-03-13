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/'nın elinden kurtarılan siviller sağlık taramasından geçirildi

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda / unsurlarından arındırılan Hasırki köyünde sivillere sağlık taraması yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:25
YPG/PKK'nın elinden kurtarılan siviller sağlık taramasından geçirildi

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü / unsurlarından arındırılan Afrin'in Hasırki köyünde sivilleri sağlık muayenesinden geçirerek ilaç dağıttı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ye ait birlikler, Hatay sınırı karşısındaki Afrin'in Hasırki köyünü teröristlerden temizledi.

ASKERİN BOT DUYARLILIĞI

Aralarından çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köydeki sivillere sağlık taraması yapan Mehmetçik'in ev sahiplerinden müsaade alarak evlere girerken botlarını çıkardıkları görüldü.

Türk askeri, sağlık taramasından geçirilen sivillere ilaç dağıtımı da yaptı.

Afrinli siviller, Türkiye'ye ve Mehmetçiklere sağlık taraması ve ilaç dağıtımından dolayı teşekkür etti.

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YPG/PKK'nın elinden kurtarılan siviller sağlık taramasından geçirildi
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