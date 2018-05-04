Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o soruya cevabı gençleri gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile bir araya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan siyasi atmosfer için ''sipariş milletvekillerinin çıkardığı Cumhurbaşkanı adayları ile yürümeyecek sizin istediklerinizle yürüyecek'' şeklinde konuştu. Gençlerden gelen "Siyaset dışında en çok ne yapmaktan keyif alırsınız sorusuna" Erdoğan, "Evime biraz zaman ayırabilirsem ne mutlu bana. Hele hele torunlar... Allah size torun sahibi olmayı nasip etsin, evlat sahibi olmayı nasip etsin... Ama en az üç... Onların tadı başka" dedi.

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