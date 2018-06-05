Ana muhalefet partisi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı 'Kanaat Önderleri İftar Programı'nda konuşma yaparken kısa süre sessiz kalmasını, "Prompter bozuldu, Erdoğan konuşamadı" şeklinde ifadelerle çarpıttı.



ERDOĞAN, AYAKTA KALAN TAYYİP ELÇİ'Yİ KOLTUĞUNA OTURTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'ye ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına 1 dakika 9 saniye ara verdi.

Tayyip Elçi'nin, iftar yemeği sırasında Erdoğan'ın bulunduğu masada oturduğu, Elçi'nin akşam namazı için kıldıktan sonra geldiği salonda koltuğuna birinin oturması üzerine ayakta kaldığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanı'nın boş koltuğuna oturduğu öğrenildi.

'Prompter' bozuldu yalanının aslı ortaya çıktı. Gerçek: Nezaketen Elçi'nin oturmasını bekledi



KARAKURT: CUMHURBAŞKANI VE PROMPTER ÜZERİNDEN ALGI YARATMAYA ÇALIŞANLAR YİNE DUVARA TOSLADINIZ

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Prompter bozuldu, konuşamadı" şeklindeki iddialara tepki gösterdi.



Karakurt, "Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi koruma başkanı Muhsin Bey'e 'çekilsinler' diye talimat verdi. Her fırsatta yalan söylemek ve algı yaratmak isteyenlere, Cumhurbaşkanımız ve Prompter konusunda attığım tweeti alıntı yapıp gönderin lütfen. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.

İşte kare kare o anlar:

1- TAYYİP ELÇİ, CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDA OTURUYOR

2- TAYYİP ELÇİ NAMAZA GİDİNCE KOLTUĞUNA BİR BAŞKASI OTURUYOR.



3- TAYYİP ELÇİ NAMAZDAN DÖNÜNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA, ERDOĞAN'IN BOŞ KOLTUĞUNA OTURUYOR

İNCE'NİN 'CAMDAN KONUŞANLAR BU SORUNU ÇÖZEMEZ' YALANI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki iftar programında akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'nin ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına ara vermesini çarpırttı.



İnce, "Ben size yürekten, ciğerden konuşuyorum, içimden gelenleri söylüyorum. Konuşma iki şekilde yapılır, küçük notlar alırsın, içinden geldiği gibi konuşursun. Bir de cam var cam, yazılanları okur, sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" iddiasında bulundu.



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Prompter da TAMAM diyor"

ifadelerini paylaşarak algı operasyonu yaptı.



ALGI YARATIP OPERASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Erdoğan'ın bu hassasiyetini fırsat bilen bazı sözde gazeteler, "Erdoğan prompter bozulunca dondu kaldı" diyerek algı yaratmaya çalıştı. Dakikalar içinde farklı senaryolar yazan bu "gazeteler", gerek sosyal medya gerekse internet sitelerinde yaptıkları yayınlarla bu yalanlarını yayarak vatandaşları yanıltmanın peşine düştü..