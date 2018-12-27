Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi

AA, /'nın 'teki tünellerini görüntüledi

Terör örgütü /, 'de Fırat nehrinin batısında işgal ettiği ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 13:09
AA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi

ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.

YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünelleri görüntülendi

AA'nın Münbiç'te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor. Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor.

Eğilmeksizin ve silah teçhizatıyla rahatlıkla yürüyebilecek genişlikte kazılan tüneller, ilçe merkezini çevreliyor.

Teröristler, kayalık alanların içine açtıkları tüneller sayesinde hava saldırılarından korunmayı, çatışma sırasında cephe hattı ilerisine arkadan çıkarak ani taarruzlar yapmayı ve gerektiğinde saklanarak geri çekilmeyi amaçlıyor.

AA, 5 Ekim'de yayınladığı görüntülerde de YPG/PKK'nın Münbiç ilçe merkezini çevirdiği hendek ve siperler ile toprak setleri yer almıştı. Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar." şeklinde konuşmuştu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı harekatıyla kurtardığı Afrin içinde ve çevresinde de teröristlere ait çok sayıda tünel ve yer altı sığınağı ortaya çıkarılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AA, YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünellerini görüntüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN