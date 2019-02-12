Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, Güven'e destek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin terör örgütlerince kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği belirtildi.

Eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

CANLI BOMBA, SUİKAST GİBİ EYLEMLER YAPILABİLECEĞİ İÇİN

"Toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 12-15 Şubat tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde bu içerikle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."