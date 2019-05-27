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'nde yaralanan asker şehit oldu

(MSB), 'nde 2019 tarihinde /'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 08:10
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
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