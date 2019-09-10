23 kilometrelik güvenli koridor

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinin tam karşısındaki Haftanin- Sinaht Vadisinde başlatılan Pençe-3 Harekatı'nda, vadi içindeki Pirbela ve Şeraniş Kamp alanlarından sonra Pusağa Vadisi, Perak ve Kaşuran Kamp alanları da teröristlerden tamamen temizlendi. Temizlenen bölgelere PKK'lıların yeniden yerleşme ve sızma girişimlerinin önlenmesi için geçici üs noktaları kuruldu. Ancak kalıcı üs ve yüksek güvenlikli sınır gözetleme kulelerinin yapılması için Irak bölgesel Kürt yönetimiyle de karşılıklı görüşmeler yapıldığı bildirildi. Perak, Kaşuran ve Pusağa Vadisi içinde teröristlerden temizlenen bölgelerde yeraltına inşa edilmiş 3 dikimhane, 8 ton kuru gıdanın istiflendiği 4 farklı noktadaki lojistik malzeme deposu ile 5 mühimmat deposu da tespit edilerek yerinde imha edildi. Teröristlerin güvenlik güçlerinin İHA, SİHA ve helikopterlerle zaman zaman bölgedeki keşif uçuşlarına karşı yüksek hakim tepelere yerleştirdikleri 9 farklı noktadaki uçaksavar mevzileri de akıllı mühimmatlarla vurularak imha edildi.Pençe-3 harekatının devam ettiği Uludere, Silopi, Beytüşşebap sınır hattından başlayarak Hakkari'nin Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerine kadar uzanan sınırın sıfır noktasından 23 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Güvenli koridor ile terörist sızmaların önüne geçilirken, 23 kilometrenin daha ilerisinde ise Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Peşmergeler için de yeni karakol binalarının inşa edildiği bildirildi. Haftanin Vadisi'ndeki önemli kamp alanlarının temizlenmesinden sonra harekâtın kapsamı da genişletildi. Operasyon Duhok'a bağlı Amediye ve Kanimasi kırsalına kaydırıldı. Öte yandan dün gece Zap Vadisinde silahlı 6 kişilik terörist grubun Hakkari sınır bölgesine doğru harekat halinde oldukları belirlenince Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan 2 F-16 uçağı, Zap alanı içindeki Bede, Petrut, Ertuş, Kinyaniş, Tirvaniş, Rekan bölgelerini nüfuz edici milli akıllı mühimmatla yoğun biçimde bombaladı.