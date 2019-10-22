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'ta 'nün hücre evlerine operasyon

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:18

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik kent merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan değişik meslek gruplarından 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların farklı illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.

Evlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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