Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 14 ilde FETÖ baskını: 20 gözaltı

14 ilde FETÖ baskını: 20 gözaltı

VAN merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:10
14 ilde FETÖ baskını: 20 gözaltı

MUVAZZAF SUBAY, ÖĞRETMEN VE ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİLER VAR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlarca ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş 1 subay, 1 emekli astsubay, askeri öğrencilikten atılan 5 kişi, başka kurumlarda çalışan 2 kişi ile KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Engin Ardıç yazdı: Paramızı yabancılar basıyordu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
14 ilde FETÖ baskını: 20 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN