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Bakan Kurum'dan açıklama: Konut projelerini başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.2.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:03 ABONE OL
Bakan Kurum'dan açıklama: Konut projelerini başlattık

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden projelere ilişkin ayrıntılar verdi. Kurum yaptığı son dakika açıklamasında "Kolları sıvadık" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık

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Bakan Kurum'dan açıklama: Konut projelerini başlattık
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