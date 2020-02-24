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SON DAKİKA! 'da konserve kutusuna gizlenmiş bomba ele geçirildi

’da son dakika gelişmesi... Jandarma ekipleri, terör örgütü /’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi. İşte olaya ilişkin ayrıntılar ve çarpıcı bilgiler;

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Şanlıurfa'da konserve kutusuna gizlenmiş bomba ele geçirildi

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye'nin Rasulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatına katılan birliklere yönelik terör örgütü mensuplarının eylem yapma arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde yapılan arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Faaliyete sırasında bir kayanın altına gizlenmiş şüpheli siyah spor çanta tespit edildi. Uzman ekip tarafından yapılan kontrolde konserve kutusu içerisinde üzeri siyah poşetle izole bantla sarılı vaziyette yaklaşık bir kilogram ağırlığında uzaktan kumanda tertibatıyla patlamaya hazır hale getirilmiş parça tesirli plastik patlayıcı madde, patlayıcı düzeneği ile birlikte ele geçirildi. Patlayıcı madde, jandarma ekiplerince yerinde imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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