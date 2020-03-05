SON DAKİKA HABERİ! Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP terörist cenazesinde... Skandal görüntüler!

Tunceli'de 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya giren teröristler etkisiz hale getirildi. Çatışmada 23 terörist içinde sağ ele geçirilen Aysel Koç, Sincan'daki cezaevinde intihar etti. Teröristin cenazesi İstanbul Gazi Mahallesi'nde kaldırıldı. Cenazeye terör sempatizanları katıldı. ANF haber ajansı cenazeyi haberleştirirken, dikkat çeken bir detay da haberde yer aldı. CHP il ve ilçe teşkilatı, HDP ile birlikte cenazedeki yerini aldı. İdlib'den şehit haberlerinin geldiği günlerde CHP'nin terörist cenazesine gitmesi tepki ile karşılandı. CHP yönetiminin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

İNTİHAR ETTİ

Yakalanan 23 terörist arasında yer alan MKP'li Aysel Koç, tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2012 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Koç, önceki gün intihar etti.

GAZİ MAHALLESİ'NDE TÖREN DÜZENLEDİLER

Terörist Koç için İstanbul Gazimahallesi'nde, Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede terör sloganları atılırken, "Aysel Koç ölümsüzdür" yazılı pankartların taşındığı görüldü.

PKK'NIN YAYIN ORGANI HABER YAPTI

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF tarafından haberleştirilen cenaze töreninde ilginç bir bilgi yer aldı.

TERÖRİST CENAZESİNDE CHP...

Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Haberde CHP'li yöneticilerin ismine yer verilmedi.

CHP'li vekiller terörist cenazesinde gözyaşı döküyor!