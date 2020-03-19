Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

'de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan özel ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra, 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor. Kent merkezinde polis, köylerde ise jandarmadan oluşan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte çat kapı evlerde kontrollerde bulunuyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:21 ABONE OL
Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gümüşhane?de özel ekip oluşturuldu. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek?in talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor. Kent merkezinde polis, köylerde ise jandarmadan oluşan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte çat kapı evlerde kontrollerde bulunuyor.

Maske ve eldiven takarak önlem alan ekipler, gittikleri evlerde güvenli mesafede durarak bilgilendirme yapıyor. Ekipler, evlerinde izole olan vatandaşları dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu?nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı, evlerinde alması gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri yönünde bilgilendiriyor. Özel ekipler, yurt dışından geldiği tespit edilen vatandaşları da evlerinde denetliyor.

Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜMÜŞHANE NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA