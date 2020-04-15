Salda Gölü’nde organize işler

Türkiye'de koronavirüs salgını başladığından beri provokasyon içerikli haberler göze batmaya başladı. Onlardan biri de 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde bulunan Salda Gölü ile ilgili Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan haberlerdi. Çünkü Türkiye'nin devlet kurumları Salda Gölü'nün korunması için birçok tedbir almışken, bugünlerde Salda Gölü'nden kum alınarak Millet Bahçeleri'ne kum taşındığı yönündeki CHP'nin açıklaması soru işaretine neden oldu.



CHP MİLLET BAHÇESİNİ NEDEN ORTAYA ATTI?

Sözcü Gazetesi, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın açıklamaları gerçeği yansıtıyormuş gibi sundu. Karaca, ''Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray'ın 'Millet Bahçesi' emrini yerine getirmek için cinayet işliyor'' demişti.

Millet Bahçesi yapılmadığı ve projede böyle bir iş yokken, acaba birileri birileriyle iş birliği yaparak, 'İş makinalarını götürüp, fotoğraflarını çektirip sonra da Salda Gölü'nde Saray cinayet işliyor mu?' dedirtmek mi istendi sorusu akla geldi.

SALDA GÖLÜ DEVLETİN KORUMASINDA!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen sene kesin korunacak hassas alan olarak Salda Gölü'nü belirtmiş ve korumaya almıştı. Ancak Sözcü'nün haberinin içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü'nde Millet Bahçesi inşa etme kararı aldığı belirtiliyordu. Sözcü'nün Salda Gölü'nde yapılacak Millet Bahçesi ifadesiyle ne yapmaya çalıştığı soru işaretine neden oldu.



SÖZCÜ, MİLLET BAHÇESİ YAPILMAK İSTENEN İFADESİ KULLANDI

Sözcü, bugün yaptığı haberdeki fotoğrafın altına "Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü, iş makinesi ve kamyonlarla tahrip edildi" diyerek haberi sundu. Ancak Salda Gölü Millet Bahçesi yapılmayacağını herkes biliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada da "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir" dedi.

Bakan Kurum ayrıca "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız" diye ifade etti.

Salda Gölü’ne kamera sistemi kurulacak



ORGANİZE PROVAKASYON MU YAPILDI?

Salda Gölü'ne Türkiye'nin birçok kurumu sahip çıktığı halde, 'Nasıl olur da, Millet Bahçesi'ne bu gölden kum alınıp götürülebilir?' diye sormayanların organize provokasyon mu planladığı düşüncesi akla geldi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Olay yerini inceledikten sonra yüklenici firmanın hafta sonu cumartesi ve pazar günü maldivlerden kum alınarak projede olmayan bir şekilde millet bahçesine taşınmasını provokasyon gibi akla geliyor. Savcılık olayı derinlemesine araştırıyor" diyerek organize provokasyona işaret etti.

Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha önce "Salda Gölü imara açılacak, etrafı betonlaşacak" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtmiş, "Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz" demişti.

BURDUR BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, alanda çevre düzenlemesi yapan firmanın faaliyetinin durdurulduğunu belirtti. Kahraman, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı. Ancak Sözcü Gazetesi dün olduğu gibi bugünde Salda Gölü'nün millet bahçesi yapılacağı propagandasını yapmaya haberlerinde devam ediyor

421 LİRA PARA CEZASI SORUMLULAR GÖREVDEN ALINDI

Karaman, yüklenici firmaya 221 bin lira, müteahhit kontrolünde görevli olan TOKİ'ye ise 200 bin lira para cezası kesildiğini duyurdu. Ayrıca para cezası kontrol görevini üstlenen TOKİ Daire Başkanı ve kusurlu bulunan bir şube müdürünün görevden alındığını belirtti.