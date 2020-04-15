Salda Gölü’ne kamera sistemi kurulacak

Salda Gölü'ndeki inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle yüklenici firmaya soruşturma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin, "Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır" diye konuştu. Salda Gölü'nün geleceğe en doğal haliyle ulaştırılacağını vurgulayan Kurum, "Salda'yı koruyacak olan projenin, kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz" dedi.Bakan Kurum, yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezaların verildiğini belirterek, "Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" diye konuştu. İlk etapta, Salda Gölü'nde plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdiklerine işaret eden Kurum, gölün kıyısına otomobil girişini yasakladıklarını, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardıklarını, biriken çöp yığınlarını da ortadan kaldırdıklarına değindi.Bilim insanlarıyla çalışarak projede gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullandıklarına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi: "Bunların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız her an projemizi izleyebilecek."