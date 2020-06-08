Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında,



BAŞKAN ERDOĞAN O KONUYA DA DEĞİNDİ



"Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır." denildi.

BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü." ifadesine yer verildi.