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SON DAKİKA: koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 5 Temmuz corona virüs verileri

korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 5 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Giriş Tarihi: 5.7.2020 19:27 Son Güncelleme: 5.7.2020 19:31 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 5 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 5 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

5 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 414 olurken, bin 148 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 225'e yüksledi. Son 24 saatte bin 188 kişi iyileşti.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.

DÜNKÜ VERİLER
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı... İşte 3 Temmuz'a ait veriler;

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 5 Temmuz corona virüs verileri
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