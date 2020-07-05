Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! 5 Temmuz güncel verilere göre bin 148 vaka açıklandı | Video
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Son dakika haberi: Corona virüs 5 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan koronavirüs günlük tablosuna göre son 24 saatte 46 bin 414 test yapılırken, bin 148 yeni vaka açıklandı. 19 vatandaşımız yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 188 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca bugün açıkladığı verilerin altına "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil" notunu düştü.