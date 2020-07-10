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Duraktaki mescidin kapısına kilit vurdu

, her gün on binlerce insanın kullandığı Zincirlikuyu Metrobüs durağı içerisindeki mescide kilit vurdu

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Duraktaki mescidin kapısına kilit vurdu
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kapatılan camilerin normalleşme süreci kapsamında 24 Haziran'da yeniden ibadete açılmasının ardından vatandaşlar cami ve mescitlerde vakit namazlarını kılmaya başladı.
Ancak İBB, her gün on binlerce insanın kullandığı Zincirlikuyu Metrobüs durağı içerisindeki mescide kilit vurdu. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "İBB'nin yaptığı son derece yanlıştır, doğru değildir. Bir mescide kilit vurmak, namaz kılmaya engel olmak bence son derece yanlıştır. Bu mescidi açılmasını istiyoruz" dedi.
İstanbul'un ana arteri olan Zincirlikuyu'da aktarma yapan vatandaşların, abdest alıp, namazlarını kılabildiği erkek ve kadınlar için ayrı ayrı hizmet veren mescitler, kapıları kilitli olarak tutulmaya devam ediyor.
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Duraktaki mescidin kapısına kilit vurdu
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