Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş doğal gaz açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:



2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.



Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır.



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