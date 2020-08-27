İstanbul'da bir kadın dua yazdırmak için gittiği medyumun tecavüzüne uğradı

İstanbul Sultangazi'de ikamet eden 39 yaşındaki H.K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine dua yazdırmak için bir medyuma gitti. Gittiği medyum genç kadını uyutup birlikte olup bir de video kaydı alınca genç kadının başına gelmeyen kalmadı.

İKRAM EDİLEN SUYU İÇİP KENDİNDEN GEÇTİ

Genç kadın, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı arkadaşlarının tavsiyesiyle hocaya giderek dualı su içmeye karar verdi. Kendisini medyum olarak tanıtan E.A.,'ın evine giden genç kadın, burada kendisine ikram edilen suyu içti.

Arkadaşları ile lobide bekledikten kısa bir süre sonra odaya alınan genç kadın iddiaya göre burada kendisinden geçti. Gözlerini açtığında ne olduğunu anlayamayan genç kadın eve gittikten kısa bir süre sonra telefonu çaldı.

BİRLİKTE OLUP VİDEOYA ALDI, ŞANTAJ YAPTI

Telefonla arayan medyum E.A., genç kadınla kendisinden geçtiği sırada yaşadığı birlikteliği video kaydına almış ve genç kadına şantaj yapmaya başlamıştı. Evli olan H.K., ise yapılan şantajlara dayanamayarak yenide E.A.,'ın evine giderek mecburen birliktelik yaşamaya başladı. Aradan aylar geçince medyum genç kadınla yaşadıkları birlikteliği sonlandırmak için 10 bin lira para istedi.

KURTULMAK İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKTİ

Bankaya giderek kredi çekip genç adamdan kurtulmayı hayal eden mağdur kadın, parayı teslim ettikten sonra ise şantajların ardı arkası kesilmedi. E.A.,'ın peşini bırakacağını düşünerek medyuma cep telefonu, hediye ve paralar veren genç kadın, yine de medyumun şantajlarından kurtulamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılığa başvurarak yardım isteyen genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEDYUM TEHDİDE UĞRADIM DİYEREK SUÇLAMALARI REDDETTİ

İhbar sonrası gözaltına alınan medyum, kendisinin tehdide maruz kaldığını belirtip suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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