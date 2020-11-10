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Yüzde 25 yetmedi! Suya her ay TÜFE oranında

Temmuz’da yapılan yüzde 12.6’lık su zammının ardından 4 ay sonra bir teklifi daha hazırladı. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam yapılması istendi. Bu zam teklifi ile 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan kullanımda 6,76 lira olan tarife ise 8,45 lira olarak düzenlendi. İBB yönetimi bununla da yetinmeyip su fiyatlarının her ayın sonunda hesaplanan TÜFE oranına göre zamlanmasını istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:44 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:52 ABONE OL
Yüzde 25 yetmedi! Suya her ay TÜFE oranında zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya bir zam daha yapmak için teklif hazırladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam yapılmasını istedi.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi. 2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, konutlarda kullanılan 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi. SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilere göre İBB yönetimi suya istediği ortalama yüzde 25 zam ile de yetinmeyip 2021 yılında her ay hesaplanan TÜFE oranına göre her ay su fiyatının zamlanmasını talep ettiği öğrenildi. Buna göre 2021 yılında su fiyatları her ay zamlanarak vatandaşa yansıtılacak. Teklifin Çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İBB yönetimi son olarak 28 Kasım 2019'da suya istediği yüzde 80'lik zammının AK Parti grubu tarafından reddedilmesinin ardından 17 Temmuz'da hazırladığı taslak ile suya yüzde 40 zam yapılmasını istemişti. Ancak İSKİ'nin zam teklifi AK Parti ve MHP grubu tarafından Haziran ayı sonu ile belirlenen TÜFE oranı olan 12.6 olarak zam yapılmasına onay vermişti. Ayrıca AK Parti ve MHP grubunun oyları ile fatura başına 1 metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL alınan su bakım bedelinin abonelerden alınmasını da kaldırılmıştı. Öte yandan İBB yönetimi 1 buçuk yılda suya 3'üncü kez zam yapma kararı aldı.

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Yüzde 25 yetmedi! Suya her ay TÜFE oranında zam
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