PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında; 10 Kasım 2020 tarihinde Tunceli-Merkez İlçemiz Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan (10.000.000 TL'ye kadar ödülle), PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca operasyon bölgesinde; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 tüfeği şarjörü, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.