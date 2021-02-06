Cumhuriyet Gazetesi'nden skandal haber! 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir'

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.
VARANK: "(CUMHURİYET); ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.
CORA: "ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da; "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
ÖZEL: "BUNUN İÇİN KAÇ SAAT DİRENMEK GEREKİYOR"
AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise, Cumhuriyet Gazetesi'nin "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberini alıntılayarak, "Peki bunun için kaç saat direnmek gerekiyor" diye sordu.