Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet Gazetesi'nden skandal haber! 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir'

Cumhuriyet Gazetesi'nden skandal haber! 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir' Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK - LGBT sempatizanı isimlerin provokatif eylemleri sürerken Cumhuriyet Gazetesi'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayınladığı skandal haber, tüm dikkatleri üzerine çekti. Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan; “ABD, Boğaziçi Üniversitesi’ne el koyabilir” başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.

VARANK: "(CUMHURİYET); ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.