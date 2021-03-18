Son dakika | Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri

Üs bölgesine havadan drone ve maket uçaklarla gerçekleştirecek saldırılara karşı uzman personel yine milli ve yerli imkanlarla üretilen drone savar silahı ile nöbet tutuyor. Aselsan tarafından üretilen SERÇE-2 dronu da yine sınır hattında keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılıyor.