Video Haber Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video

Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video

Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video
18.03.2021 | 08:39

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Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video 01:35
Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video 18.03.2021 | 08:39
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01:07
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Bakan Koca telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin diyerek duyurdu: 60-65 yaş arası aşılanmaya başlıyor | Video 08:57
Bakan Koca telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin diyerek duyurdu: 60-65 yaş arası aşılanmaya başlıyor | Video 18.03.2021 | 00:36
HDP'ye destek yine CHP'den! Kılıçdaroğlu HDP'ye kalkan oldu | Video 00:38
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Son Dakika… ‘İntihar’ denilerek kapanan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı! 09:18
Son Dakika… ‘İntihar’ denilerek kapanan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı! 17.03.2021 | 22:20
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz | Video 02:27
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" | Video 17.03.2021 | 21:26
Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! Detaylar A Haber'de | Video 04:00
Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! Detaylar A Haber'de | Video 17.03.2021 | 20:14
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar çıktı | Video 00:35
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Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti | Video 00:28
Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti | Video 17.03.2021 | 19:45
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Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! İddianame AYM'ye gönderildi | Video 04:18
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MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayı yarın gerçekleşecek | Video 02:25
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Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! | Video 08:08
Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! | Video 17.03.2021 | 18:41
Dünya genelinde okulların durumu | Video 01:40
Dünya genelinde okulların durumu | Video 17.03.2021 | 18:32
Artvin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı | Video 01:13
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Başkan Erdoğan’dan kritik kabul | Video 17.03.2021 | 18:06

SABAH'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde aynı ruhla birçok cephede vatan savunması yapan Mehmetçik'in çok özel görüntüleri... Askerlerimiz "PKK’nın Suriye’deki Kandil’i" olarak anılan Burseya Dağı’nı da PKK/YPG’den arındırdı. Bölge halkı insanca yaşama kavuştu. Mehmetçik bölgedeki huzurun ve güvenin sürmesi için yerli ve milli silahlarla 7/24 nöbette

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