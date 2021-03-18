Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video

SABAH'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde aynı ruhla birçok cephede vatan savunması yapan Mehmetçik'in çok özel görüntüleri... Askerlerimiz "PKK’nın Suriye’deki Kandil’i" olarak anılan Burseya Dağı’nı da PKK/YPG’den arındırdı. Bölge halkı insanca yaşama kavuştu. Mehmetçik bölgedeki huzurun ve güvenin sürmesi için yerli ve milli silahlarla 7/24 nöbette