Annelerin evlat nöbeti sürüyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 20 olan aileler, eylemlerinin dördüncü haftasında HDP il binası önüne kadar yürüyüş yaptı. Gözü yaşlı aileler HDP il binasına yürürken "HDP kapatılsın" sloganlarını da atmayı ihmal etmedi. HDP il binası önüne kadar gelen ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP'lilerin açtığı müzik ve demir kapılara vurmaları ise tepki topladı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de dördüncü defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 20 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Annelerin sesini müzik ve demir kapıya vurarak bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

HDP İNŞALLAH KAPANACAK

SABAH'a konuşan Nazlı Sancar, 13 yaşında kızının dağa kaçırıldığını ve bir buçuk yıldır verdiği bu mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da taziye dileklerinde bulunan Sancar, "Sayımız her hafta artıyor. Bu mücadelemiz çığ gibi büyüyor. Kızım gelse bile bu mücadeleyi sürdüreceğiz. HDP inşallah kapanacak ve kapandığı zaman da Kandil yolu da kapanacaktır. Artık hiçbir anne ve baba ağlamaz" ifadelerini kullandı.

AĞLAYARAK OĞLUNU İSTEDİ

SABAH'a konuşan Gülaser Alkan ise oğlu Yunus Alkan'ın 9 yıl önce evden çıktığını ve o günden bu yana ondan haber alamadığını söyledi. Alkan, "Benim oğlumdan başka kimsem yok. Oğlum neredeysen çık gel. Seni bekliyorum. HDP'den oğlumu istiyorum. Versinler oğlumu. Benim ondan başka kimsem yok. Yüreğim yanıyor." İfadelerini kullanırken ağladı.

AİLELERDEN YARGITAY'A TEŞEKKÜR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 565 gündür evlat nöbeti tutan 217 aile, HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür etti. Açılan dava nedeniyle aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, şöyle dedi: "Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çünkü mağduriyetimizi biliyorlar. Bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp dağa gönderiyorlar. Peki HDP kapatılmasın da ne olsun? 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyorlar, HDP'li milletvekilleri biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizler buradan tüm kamuoyuna sunuyoruz, HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. 14-15 yaşındaki çocukları neden dağa gönderiyorlar? Yeri geldiğinde diyorlar ki 'Burası bir siyasi partidir.' İnanın ki burası bir siyasi parti değil. Gördüğünüz parti merkezi Kandil'in merkezidir. HDP olmasaydı bizim çocuklarımızı kimse dağa göndermezdi. Neden kendi çocuklarınızı dağa göndermiyorsunuz? Burada mağdur Kürt anne ve babaları görüyorsunuz, burada 565 gündür feryat ediyorlar. Neden bu anne ve babaları görmüyorsunuz."