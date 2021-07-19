Video Yaşam Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor

Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor

Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor
19.07.2021 | 12:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi | Video 03:24
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi | Video 19.07.2021 | 13:10
Demet Akalın: Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var | Video 06:38
Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video 19.07.2021 | 12:59
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 02:24
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 19.07.2021 | 13:05
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 03:38
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 13:00
Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi 06:03
"Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi" 19.07.2021 | 12:48
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 01:52
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 19.07.2021 | 12:59
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 01:12
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 19.07.2021 | 12:59
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 07:51
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 19.07.2021 | 11:56
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 05:31
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 19.07.2021 | 12:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 00:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 19.07.2021 | 12:30
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 00:09
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 19.07.2021 | 12:06
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 02:12
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 19.07.2021 | 11:56
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 04:06
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 19.07.2021 | 11:49
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek | Video 04:53
Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video 19.07.2021 | 11:47
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 01:58
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 19.07.2021 | 11:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: O videoyu bana da gönder | Video 02:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: "O videoyu bana da gönder" | Video 19.07.2021 | 11:32
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 00:48
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 19.07.2021 | 11:30

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 685'inci günde de sürüyor. Bayrama buruk giren aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Semra Küçük, 7 yıl önce 20 yaşındayken Burdur'da üniversitede okuduğu sırada kaçırılan oğlu İbrahim Halil?in Kurban Bayramı'nda doğduğunu belirterek, "7 sene oldu, ne olur bu acımızı dindirsinler" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos?ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar?ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 685 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar'ın yanı sıra en son Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı, 25'e yükseldi.


'OĞLUM KURBAN BAYRAMI'NDA DOĞMUŞTU, BAYRAMI ONSUZ GEÇİRİYORUM'
HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan aileler, bir bayramı daha buruk karşılıyor. 2014'te Burdur'da üniversitede okuduğu sırada kaçırılan oğlu İbrahim Halil için Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Semra Küçük, buruk girdikleri bayramda tüm annelerin acısının dinmesini istedi. Evladından uzak bu bayramın son olmasını dileyen Küçük, gözyaşı dökerek şöyle konuştu:


"Tüm annelerin acısının dinmesini istiyorum. Başta oğlum olmak üzere tüm evlatların ailelerine dönmesini istiyorum. Bir bayramı daha buruk geçirmesin bu anneler. Lütfen buna son verilsin, kimsenin evladı gitmesin, hiç kimseyi anne babasından ayırmasın, biz çocuklarımızı onlar için büyütmedik. 7 yıldır çocuğumun ne sesini duydum ne de yüzünü gördüm. Bu bayram son olsun evlatlarımız. Lütfen evlatlarımızı bırakın, dönsünler evlerine. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan lütfen çık gel, seni bekliyorum annem. Ne olursun bir bayramı daha sensiz geçirtme bana. Bu annelerin acısı dinsin. Herkesin sesimizi duymasını istiyorum, ne olur çocuklarımızı bıraksınlar. Ben onlardan kendi evladımı istiyorum. Neden bizi ayırıyorlar, neden kendi çocukları gitmedi. Benim oğlum Kurban Bayramı'nda doğmuştu, şu an Kurban Bayramı ve onsuz geçiriyorum. 7 sene oldu, ne olur bu acımızı dindirsinler."


'EVLADIMDAN UZAK 4'ÜNCÜ BAYRAMIMIZI GEÇİRİYORUZ'
Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, eyleme başlayan Celil Begdaş da evladından uzak 4 bayram geçirdiğini söyledi. Begdaş, "4'üncü bayramdır biz bayram yapmıyoruz. Bunlar evimizi yaktı, buna kimsenin hakkı yoktu. Evladımız orada biz burada bayramı nasıl yapacağız. Evladın olursa bayram yapabilirsin. Buradaki tüm aileler buruktur. Bekliyoruz. İnşallah diğer bayramda çocuğumuzla birlikte oluruz, kavuşuruz. Ben HDP'ye sesleniyorum, eğer sizde Allah korkusu varsa bu evlatlarımızı bırakırsınız. Bize evlatlarımızı versinler, yeter artık. Hepimiz burada perişan durumdayız. Herkes bayram yapacak, kurban kesecek ama biz yapmayacağız. Çünkü içimiz buruktur, evlatlarımız yok aramızda. Bize bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu.


'BU BAYRAMA SEVİNÇLİ GİRMEK İSTİYORUZ'
5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise oğluna teslim olması için çağrı yaptı. Aydın, "Buradaki annelerin hepsi Kürt'tür. Bu anneler çocuklarını istiyor. Bu anneleri sevindirmek istiyorlarsa çocuklarını PKK'dan istesinler. Bu bayrama sevinçli girmek istiyoruz. Bütün bayramlarımız buruk geçiyor. Bu HDP zaman zaman diyor ya doğuda zulüm var, doğrudur, HDP zulmü var, PKK zulmü var. Bunlar bize zulmediyorlar. 8-9 yaşındaki çocukları bile kandırıp dağa gönderiyorlar. Bunlarda hiç mi vicdan yok. Eğer çocuklarımız sesimizi duyuyorsa, oğlum korkmayın gelin güvelik güçlerine teslim olun. Bu bayramda anne babanızı sevindirin. Sizi orada korkutuyorlar, diyorlar ki 'devlet işkence yapar, sizi öldürür,' kesinlikle öyle bir şey yoktur. Devlet bizim namımıza size pusulalar atıyor, onları okuyun, anne ve babalarınızın sesini duyun artık. Sizi orada ölüme mahkum etmişler, bizi de burada ölüme mahkum etmişler. Kesinlikle siz gelmeden buradan kalkmayacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA