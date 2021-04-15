Son dakika: HDP'lilerden evlat nöbetindeki ailelere çirkin hareket! Bazı anneler fenalık geçirdi

ÇOCUKLARIMIZI KURŞUNLARIN ÖNÜNE ATIYORLAR

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar, gazetecilere, çocuklarının HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, "Kızım daha 13 yaşındayken HDP'li 5 kişi tarafından eli kolu bağlanarak bir araçla kaçırılıp terör örgütüne teslim edildi. 9 yıl önce ramazan ayında kaçırdılar. Bugün kızımın kaçırılmasının yıl dönümü. Kızımdan kaçırıldığı günden bu yana haber alamıyorum. Onların çocukları kolejlerde okurken, bizim çocukları kurşunların önüne atıyorlar. Allah onları kahretsin." dedi.