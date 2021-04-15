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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:39 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:05

Son dakika: 'lilerden evlat nöbetindeki ailelere çirkin hareket! Bazı anneler fenalık geçirdi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Son dakika: HDP'lilerden evlat nöbetindeki ailelere çirkin hareket! Bazı anneler fenalık geçirdi

Son dakika haberine göre 'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Eylem sırasında HDP binasında bulunan partililer gözü yaşlı aileleri yüksek ses müzik açıp provoke edince zor anlar yaşandı.

Son dakika... Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 28 aile, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı. Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

HDP il binasından cep telefonu kameralarıyla aileleri görüntüleyerek provokasyon yapan partililere tepki gösteren bazı anneler fenalık geçirdi.

ÇOCUKLARIMIZI KURŞUNLARIN ÖNÜNE ATIYORLAR

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar, gazetecilere, çocuklarının HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, "Kızım daha 13 yaşındayken HDP'li 5 kişi tarafından eli kolu bağlanarak bir araçla kaçırılıp terör örgütüne teslim edildi. 9 yıl önce ramazan ayında kaçırdılar. Bugün kızımın kaçırılmasının yıl dönümü. Kızımdan kaçırıldığı günden bu yana haber alamıyorum. Onların çocukları kolejlerde okurken, bizim çocukları kurşunların önüne atıyorlar. Allah onları kahretsin." dedi.

KIZIM GEL TESLİM OL

Baba Musa Abalı da 2015'te kızının kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızım 14 yaşındayken dağa kaçırıldı. Okulda çok başarılıydı. Piknik bahanesiyle kandırdılar. 6 senedir kızımı görmedim. Buradan kızıma sesleniyorum, ailece perişanız.

Neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Biz senin için mahvolduk. Yıllardır yolunu gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: HDP'lilerden evlat nöbetindeki ailelere çirkin hareket! Bazı anneler fenalık geçirdi
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