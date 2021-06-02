SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşı yaptırabilecekler

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşılanacak | Video

"YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.