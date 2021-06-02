SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşı yaptırabilecekler

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını kapsamında başlatılan aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, şimdiye kadar 29 milyon 500 bin 747 doz aşı uygulandı.
Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında aşı olmanın önemine değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında aşılamada yeni döneme geçildiğini duyurdu.
SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşılanacak | Video
"YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.