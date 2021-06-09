Son dakika haberleri: Türkiye, en az can kaybı ile salgından çıkılması için büyük bir mücadele veriyor. Aşıların devreye girmesi ile birlikte tüm dünya önümüzdeki döneme daha umutlu bakmaya başlarken Türkiye de bu konuda gerekenleri yaptı. Çin, Alman aşısından sonra Rus aşısı ile ilgili de imzalar atıldı.
BioNTech'in hızlanması ile birlikte bu ay başında hızlı bir aşılama kampanyası başlatılması, sonbaharda ise nüfusun yüzde 70'e yakın bölümünün aşılanarak en azından dışarıda maskelere veda edilmesi hesaplanıyor.
Randevular ve yoğun aşılamalar başladı: Aşıların gelmesi ile birlikte yeni meslek ve yaş grupları için randevular açılmaya başladı. Ancak açılan randevulara daha üst yaş gruplarında olduğu gibi büyük bir ilgi gelmezken randevu alanların da gitmediği tespit edildi.
ARAŞTIRMA SONUCU: AŞI OLMAYANLAR KURALLARA DA UYMAMIŞ
Yapılan çalışmalar aşıya ilgi göstermeyenlerin aşı karşıtlarından daha duyarsızlıktan kaynaklandığı belirtiliyor. Aşıya en duyarsız kesim ise 18-35 yaş grubu. Aynı grup salgın döneminde konular maske, hijyen ve mesafe kurallarına da uymayan, virüsün hızla yayılıp toplumun enfekte olmasına neden olan kesim.
YÜZDE 50 ANCAK AŞILANABİLECEK
Mevcut tabloya bakıldığında bazı adımlar atılmaması halinde sonbahar aylarında toplumun ancak yüzde 50'si aşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde kısıtlamaların da kaldırılması ile birlikte günlük vaka sayıları tekrar yukarı gitmeye başlayacak. Yaz aylarında yüzde 70'lık aşılama hedefi yakalanamazsa sonbahar da yeni bir dalganın daha başlaması olası görünüyor.
SON DAKİKA AŞI YAPTIRMAYANLAR AĞUSTOS'TA YENİ TEDBİRLER
Aslında batılı bir çok ülkede aşı konusunda bu tür duyarsızlıklar yaşadı. Vatandaşların aşılamalar için para desteği verenden pozitif ayrımcılığa kadar bir çok yöntem devreye sokuldu. Türkiye'nin de aşılama hızını arttırmak için hızla bazı önlemler devreye sokulması planlanıyor. Öncelikli olarak aşı zorunlu hale getirilmeyecek, vatandaşın inisiyatifine bırakılacak. Birkaç ay yeni gruplar açılarak hızla aşılamaya devam edilecek. Aşı yaptırmama konusunda direnen kişiler için Ağustos ayı gibi bazı önlemler devreye girecek.
BELLİ NOKTALARA GİREMEYEBİLİRLER
Aşı oranlarının arttırılması için bazı yerlere girişte aşı kartı istenmesi gibi yöntemler gündeme gelecek. Örneğin, AVM'lere, restoran gibi yerlere girerken HES kodu isteniyor.
HES KODU GİDİYOR, AŞI KARTI GELİYOR
Önümüzdeki dönem HES kodunun yanı sıra aşı karnesi olmayanların buralara alınmaması gibi seçenekler günleme gelebilecek. Tiyatro, sinema gibi yerler için de aşı kartı aranabilecek.
Toplumun bilinçlendirilerek aşı oranlarının arttırılması için bazı kampanyalar düzenlemesi de gündemde.