Ersin Tatar: Rumların amacı Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SABAH'a konuştu. Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde 'Federasyona hayır' dediklerini çünkü federasyonun çok tehlikeli bir yol olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Tatar, "İçeride farklı dışarıda farklı mesaj veriyorlar, dışarıda pozitifmiş gibi politika yapıyorlar, içerde 'Kıbrıs Yunandır, Yunan olacak' nutku atıyorlar" dedi.
Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savunduklarını kaydeden Tatar, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen müzakere önerilerinin hemen hemen hepsi Türk tarafınca onaylandı, Rum tarafı hepsini reddetti. Bütün dünya Rumların nasıl baskıcı olduğunu gördü" dedi.
Amaçları, Kıbrıs'ı Helen Adası yapmak" değerlendirmesini yaptı. Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşitliğe dayalı bağımsız devlet kurulmasıyla kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğini söyledi.
ÜÇ BİN RUM BAŞVURDU
(Kapalı) Maraş'ta sahil şeridinin açıldığını, yolların asfaltlandığını ve kamu alanlarının temizlendiğini aktaran Tatar, şunları söyledi: "Denizi müthiş, insanlar şimdi orada denize giriyor. Otellerin açılması zaman alacak ama temaslar, gelen-gidenler var. Oradaki mülkler de uluslararası hukuka göre, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) vereceği karara göre ilk sahiplerine iade edilecek.
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Mal ve mülklerin iadesi için 3 binden fazla Rum ve yabancı TMK'ya başvurdu. Bizim niyetimiz kimsenin malına mülküne el koymak değil, hak neyse o şekilde olacak. Niyetimiz Maraş'ı insanlığa açmak, Maraş'taki mağduriyetleri önlemektir. 1974'te Maraş kapalı kaldığında 4-5 yıl içinde bu iş halledilecek, herkes evine, yerine dönecek denildi ama olmadı. 46 yıl oldu çözüm yok. Daha fazla kapalı kalması insanlığa aykırı çünkü hak sahipleri mağdur durumda. Onların mağduriyetlerini de gidermek için bu adım atıldı. Çok da iyi oldu."