Elmas Bursa: Şehit babasıyla kalp telefonu ile konuşuyor

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Emniyet Müdürlüğü önünde TOMA'ların arasında sıkışarak şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa 37 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit olduğunda oğlu Kerem henüz 2 aylık, kızı Ceylin ise 8 yaşındaydı. Annesi, oğlunababasının ismini yaşatması için Kerem Cüneyt
ismini verdi. Evde babasının şapkasıyla dolaşan Kerem Cüneyt şimdi 5 yaşında ve baba sevgisini hiç tatmadı. Ablası Ceylin ise babasının parfümü ile baba kokusunu içine çekiyor, onunla kalp telefonu ile konuşuyor... Hayali atlı polis olarak kahraman babasının izinden gitmek. Emniyet, tarafından şehit çocuklarına ücretsiz olarak sunulan binicilik kurslarına katılan Ceylin bir yandan da lise sınavlarına hazırlanıyor. Şehidin eşi Emine Bursa
, hüzünle geçen 5 yılı SABAH'a anlattı:
Her 15 Temmuz geldiğinde sancılarımız artıyor. Acısı hiç geçmiyor. Biz hep 5 yıl öncesindeyiz. "Zaman her şeyin ilacı" diyorlar ama öyle değilmiş. Şehit olduğunu kabullenemeyip hâlâ gelecek diye bekliyoruz. 5 yıldır eşimin şehit olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gidemedim, cesaretim yok buna. Yakınından bile geçemiyorum. Elimden gelse Ankara'dan giderim ama biliyorum ki nereye gitsem o ve acısı da bizimle gelecek.
Ceylin babasına aşık, baba özlemi tarifsiz. Ceylin babasının parfümünü açıp kokluyor. Psikolog, Ceylin'e "Senin kalbinde bir telefon var, babanın kalbinde de bir telefon var. Sen ne zaman babanla konuşmak istersen hep açacak o telefonu. Sen kalbinden 'Alo' de, baban saniyesinde açacak seni dinleyecek Ceylin. İçine ses ver ne dediğini de duyarsın o sana cevap bile verir" dedi. Kalp telefonu ona çok iyi geldi. Babasıyla konuşur oldu. 5 yılın ardından kabristana gitmeye başladı, eskiden oraya da gidemiyordu. "Babamı özledim, gidelim anne" diyor. "Babasının bahçesi" dedik. Sürekli farklı renklerde çiçekler ekiyoruz. Mezarın soğuk yüzünü renkli çiçeklerle attı üstünden. Mezarlıkta "Sen git dolaş. Ben babamla baş başa konuşacağım anne" diyor.
Babalar Günü'nde çocukları Ankara dışına götürdüm, hissetmesinler diye. Ama başarılı olamadım. Ceylin'in yüzü düşük ve mutlu değildi o gün. O gün Ceylin bambaşka bir Ceylin oluyor, kolu kanadı kırık oluyor. Arkadaşları babalarıyla konuştuğu zaman ağlıyor "Ne olurdu ben de babamın sesini duyabilseydim, babamla konuşmak istiyorum" diyor. Videolarını açıp izliyoruz. Onları açıp dinliyor, onun sesiyle uyuyor.
Kerem Cüneyt daha babasının şehit olduğunu bilmiyor. "Baban çok uzakta" diyoruz. 7 yaşından sonra algılarmış. Babasının hiç gelmeyeceğini o zaman anlatacağız ona. Parkta babası olan çocukların yanına gidiyor, onlarla sohbet ediyor. Babasıyla çocuğun oyununa imreniyor. Onların acısına çare olamamak çok zor. Cüneyt, ailemizin dağıydı.
'BABAMLA GURUR DUYUYORUM'
Şehit kızı Ceylin babası gibi polis olmak istiyor. Atlı polisler gibi olmayı isteyen Ceylin, "Benim babam düşmanlarla çatıştı ve şehit oldu, o ölmedi. Ben 15 Temmuz'da kahramanların da bazen endişelenebileceğini öğrendim. Babamın sesini en son duyduğumda sesinde endişe ve korku vardı. 'İyiyim ben' dese de hissetmiştim. O gece rüyamda 'baba beni bırakma' diyerek sayıkladım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.