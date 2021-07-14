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Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:06

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklama kilitlendi

SABAH
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklama kilitlendi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırbıs Barış Harekatı yıldönümü kutlamaları için Kıbrıs'a yapacağı ziyareti dünya merakla takip ediyor. Özellikle; Avrupa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda. İngiliz BBC; Başkan Erdoğan'ın 'üç sürpriz' açıklama yapabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor.

Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.

'ÜÇ SÜRPRİZ'

İngiliz yayın kuruluşu BBC, üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.

KALICI ÜS İDDİASI

Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR

Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN MEDYASINDA PANİK MANŞETLERİ

20 Temmuz kutlamalarını "Rumlar için kara bir gün" olarak servis eden gazeteler, provokatif mesajlar verdi.

Ziyareti, "Erdoğan büyük haberler vermeye hazırlanıyor" açısıyla gündeme taşıyan Yunan medyası, yaşanılan panik havasını da gözler önüne serdi.

Yunan basınında Erdoğan paniği! KKTC ziyareti öncesi provokasyona başladılar

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklama kilitlendi
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