Yanlış giden oluşumun içinde olmak istemedim

CHP Kırıkkale
Kadın Kolları Başkanı Serpil
Bakkal, 2.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Kendi kararıyla, 15 Temmuz
'da genel merkeze istifasını verdiğini söyleyen Bakkal, "Neden istifa ettiğimin gerekçelerini de yazarak bildirdim. Son zamanlarda örgütümden destek alamayıp çalışmalarımda zorlandığım için bu kararı vermek zorunda kaldım. İstifamda en büyük etken; CHP'de yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim. Rahat çalışamadım. Ya arkamdan çekildim ya paçamdan çekildim, kendi istediğim gibi görev yapamadım" dedi.