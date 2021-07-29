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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Yanlış giden oluşumun içinde olmak istemedim

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yanlış giden oluşumun içinde olmak istemedim

CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, görevinden istifa ederek, “İstifamda en büyük etken; CHP’de yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim” dedi

CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, 2.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Kendi kararıyla, 15 Temmuz'da genel merkeze istifasını verdiğini söyleyen Bakkal, "Neden istifa ettiğimin gerekçelerini de yazarak bildirdim. Son zamanlarda örgütümden destek alamayıp çalışmalarımda zorlandığım için bu kararı vermek zorunda kaldım. İstifamda en büyük etken; CHP'de yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim. Rahat çalışamadım. Ya arkamdan çekildim ya paçamdan çekildim, kendi istediğim gibi görev yapamadım" dedi.
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Yanlış giden oluşumun içinde olmak istemedim
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