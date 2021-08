Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı: Aşı karşıtlarının 13 iddiasına 13 cevap

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Covid-19 pandemisi bütün dünyada hala gündemin birinci maddesi. 20 aydır hayatımızı alt üst eden bu salgın hakkında ilk günden bu yana birçok komplo teorisi üretildi. Bu komplo teorileri zaman içerisinde aşı karşıtlarını da oluşturdu. Tüm dünyada hızla yayılan bu aşı karşıtlığının temel bazı iddiaları var. Bu iddiaları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı'ya sorduk.



İşte aşı karşıtlarının 13 iddiasına cevaplar:

VERİLER MEVSİMSEL GRİP İDDİASINI DOĞRULAMIYOR

1-Covid-19 salgını mevsimsel bir griptir ve çok abartılıyor iddiası.

Covid-19 pandemisi şu anda asla bir mevsimsel bir grip aşamasında değildir. Veriler bize bunu söylemiyor. Dünyanın her ülkesinde on binlerce insanın canını alan, tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığı şu an için mevsimsel bir grip olarak düşünemeyiz. Önümüzdeki yıllarda belki mevsimsel bir gribe dönebilir ama şu an için değil.