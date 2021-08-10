Son dakika: Aşılamada yeni dönem başlıyor! Artık inisiyatif onlarda...

EKİM AYINA KADAR SINIRLAMA BEKLENMİYOR

Ekim ayına kadar pandemi çerçevesinde sınırlamalara ilişkin kararlar alınması beklenmiyor. Okulların açılması, kentlere ve kapalı mekanlara dönüş ile birlikte ortaya çıkacak tablo bu kararların ne olacağını da ortaya koyacak. Aşılamada istenen rakamlara ulaşılamaması ve tablonun sıkıntılı olması halinde bir takım önlemler yine devreye girecek. Ancak geçmişte olduğu gibi sert değil, daha az, kontrollü bir sistem olması bekleniyor. Denetimler konusunda da yeni yöntemlerin devreye sokulması üzerinde duruluyor.