Son dakika | Bakan Pakdemirli sevindiren haberi duyurdu: "Büyük yangınların hepsini söndürdük"

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili sevindiren haberi duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de Orman İçin Tek Yürek Olduk. Minnettarız.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun.