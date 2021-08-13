Son dakika: SABAH Bozkurt’ta! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor...1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta selin vurduğu bir okulun ek binasında ceset kokusunu fark ederek aramalarını yoğunlaştıran JAK timi, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama – kurtarma çalışmaları sırasında cesedin bulunma anına SABAH ekibi de tanıklık etti.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında meydana gelen selin ardından kent merkezi ve bazı mahalleler su altında kaldı.
Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından gerçekleştirilen ve SABAH ekibinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 3 günden beri Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi dolayısıyla bölgede arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kastamonu JAK timi, Bozkurt ilçesinde gerçekleştirdiği arama – kurtarma çalışmaları sırasında aldıkları özel eğitim sayesinde Kastamonu Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ait ek binada ceset kokusu aldı. SABAH Gazetesinden Ömer ÇETİN ve Mevlüt HASGÜL'ün de katıldığı arama – kurtarma çalışmalarında ek bina içerisinde, yerde yatan bir cansız bedene ulaşıldı.