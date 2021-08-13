Son dakika: SABAH Bozkurt’ta! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor...1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 3 günden beri Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi dolayısıyla bölgede arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kastamonu JAK timi, Bozkurt ilçesinde gerçekleştirdiği arama – kurtarma çalışmaları sırasında aldıkları özel eğitim sayesinde Kastamonu Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ait ek binada ceset kokusu aldı. SABAH Gazetesinden Ömer ÇETİN ve Mevlüt HASGÜL'ün de katıldığı arama – kurtarma çalışmalarında ek bina içerisinde, yerde yatan bir cansız bedene ulaşıldı.