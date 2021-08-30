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Giriş Tarihi: 30.8.2021 12:17 Son Güncelleme: 30.8.2021 12:32

CHP'li başkandan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde büyük saygısızlık

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CHP’li başkandan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde büyük saygısızlık

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü etkinliklerinde skandal bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü. CHP ilçe başkanının tavrı yoğun eleştirilere yol açarken sosyal medyada da sert tepki topladı

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanırken Kadıköy'deki kutlamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin'in gayri ahlaki hareketi sert bir şekilde kınandı.

Sabah saatlerinde başlayan törenlere katılan katılımcılar istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından aziz şehitler için dualarda bulundular. Törende Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü. Katılımcıların bazıları yaşanan anı fotoğraflayarak saygı ve ahlak dışı bu davranışı kınadı. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik terbiyesizliğin sahibi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in bu tavrı sosyal medyada hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk milletinin zafer haftası ve zafer bayramına yönelik yönelik bir saygısızlık olarak yorumlandı.

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CHP'li başkandan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde büyük saygısızlık
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