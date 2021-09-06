Son dakika: Kastamonu’daki sel felaketinde 82 vatandaş hayatını kaybetti! 15 kayıp aranıyor

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalardan satır başları...

Sel felaketinde 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta, biri de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir.

2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.