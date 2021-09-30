Kolon skandalından ‘Sülün Mehmet’ çıktı

İstanbul Sultangazi
'de 150 kişinin oturduğu apartmanın kolonlarını keserek insanları hayatını tehlikeye atan skandalın arkasından kamuoyunun "Sülün Mehmet" olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran
çıktı. Demirkıran, vatandaşlara faizle borç vererek insanların hayatını zindana çevirmesiyle biliniyor. Kamuoyu, SABAH'ın gündeme getirdiği haberlerle Sülün Mehmet'in kâbusa çevirdiği hayatlardan haberdar olmuştu. 50. Yıl mahallesinde, 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları Mehmet Rasim Demirkıran ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan Mehmet Rasim Demirkıran ve yanındaki 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza
, "Her zaman gelip binaya zarar veriyor. Eğer müdahale etmemiş olsaydım belki bütün kolonları kesecekti. Can güvenliğimizi tehlikeye attı. Zemin katın kendisinin olduğunu söylüyor. Daha önce binada bir dairesinin bulunduğunu öne sürerek, yıkım kararı aldı. Bu bina 20 yıldır böyle harabe halde. Belediyeden buranın mühürlenmesini istiyoruz" dedi.
BİTMEYEN BORCA MAHKÛM ETTİ
52 yaşındaki Ali Ekber Topaç
'ın Mehmet Rasim Demirkıran'dan 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin liralık borç paranın başına bela olduğunu SABAH gündeme getirmişti. 11 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin TL borç için bugüne kadar 190 bin ödemesine rağmen hâlâ bu borçtan yakasını kurtaramadığını söylemişti. 70 bin TL daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" demişti.
3 BİN LİRA, 1 MİLYON OLDU
Aynı şekilde Mustafa Cizoğlu
isimli vatandaşın Demirkıran yüzünden yaşadığı mağduriyeti SABAH gündeme getirmişti. Amcasının oğluna kefil olunca tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Cizoğlu "Ödeyecek gücüm bitti, borcum bitmedi" diyerek hayatının kâbusa döndüğünü söylemişti. İstanbul'da yaşayan Mustafa Cizoğlu, amcasının oğlu S.C.'nin tefeci Demirkıran'dan 1999'da aldığı 3 bin lira borca kendisinin kefil olmasıyla hayatının zindana döndüğünü dile getirmiş, evi ve arabasından olduğunu söyleyerek "1 milyon liraya kadar zararım var" demişti.